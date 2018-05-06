Тренер увидела в уходе фигуристки Медведевой зависть к сопернице

Тренер Этери Тутберидзе раскрыла причины ухода фигуристки Евгении Медведевой к другому наставнику. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

«Расставание с ней, если она выдвигает какие-то условия, наверное, неизбежно. Узнала об уходе Медведевой из СМИ, Женя не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Женя говорила мне — неужели вы не могли удержать Алину Загитову еще год в юниорах?» — заявила Тутберидзе.

Тренер не согласилась с предложениями подопечной. «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы», — вспомнила она свой ответ спортсменке.

В Twitter «Я дико извиняюсь» также представлена эсэмэс-переписка тренера с подопечной. Тутберидзе пытается выйти на контакт с фигуристкой, однако Медведева игнорирует наставницу.

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 06 мая 2018, 18:56

4 мая «Матч ТВ» сообщил, что Медведева прекратит работать с Тутберидзе. Вероятным кандидатом на роль нового наставника спортсменки стал канадец Брайан Орсер.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Под руководством Тутберидзе Медведева работала с 2007 года.

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