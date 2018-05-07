Медведева прервала молчание после разрыва с тренером

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала прекращение сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе. Слова спортсменки приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — заявила Медведева.

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Фигуристка рассказала, что будет жить и тренироваться в Северной Америке. «Что касается смены спортивного гражданства, то это абсолютный бред. Все нормальные и вменяемые люди это прекрасно понимают, что это меня не касается. Я буду жить в Канаде, мне просто придется сменить место жительства на неопределенный срок», — добавила она.

Спортсменка поблагодарила Тутберидзе «за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу» и пожелала успехов ей и ее группе. Медведева отметила: «Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать».

Медведева в начале мая прекратила сотрудничество с Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. Тренер рассказала, что фигуристка не выходит с ней на связь. По ее словам, после произвольного проката на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Алину Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.

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