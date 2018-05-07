Армяне открестились от Медведевой

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за сборную этой страны. Слова Степанян приводит «Р-Спорт».

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — заявила Степанян.

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Медведева в начале мая прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2007 года. В интервью Первому каналу тренер рассказала, что фигуристка не выходит с ней на связь. По словам Тутберидзе, Медведева просила ее оставить олимпийскую чемпионку Алину Загитову еще на год в юниорах, однако тренер не согласилась.

После объявления об уходе спортсменки от Тутберидзе сообщалось, что Медведева сменит спортивное гражданство и начнет выступать за сборную Канады или Армении.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Загитовой.

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