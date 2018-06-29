Медведеву и Загитову развели по разным соревнованиям

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова выступят на разных этапах Гран-при. Об этом сообщается в Twitter Международного союза конькобежцев (ISU).

Медведева выступит в Канаде (26-28 октября) и во Франции (23-25 октября). В этих этапах также заявлены россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в этапах Гран-при в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября). В Финляндии из российских спортсменок также будут представлены Паненкова и Станислава Константинова.

Финал Гран-при 2018 года пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.

Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе в мае 2018-го. После этого фигуристка переехала в Торонто для работы с канадским наставником Брайаном Орсером. По словам Тутберидзе, до Олимпийских игр-2018 Медведева просила оставить на тот момент 15-летнюю Загитову в юниорах еще на год.

В Пхенчхане спортсменка стала обладательницей двух серебряных наград. Золото в женском одиночном катании завоевала Загитова.

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