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Медведева объяснила выбор канадского тренера

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Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, что решила начать работать с канадским тренером Брайаном Орсером из-за двукратной олимпийской чемпионки Ким Ен А, которая занималась в его группе. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

«Это первое, что мне пришло в голову, когда я стала думать о переходе. Ен А в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи. На Олимпийских играх в Пекине мне будет 22. Дело, конечно же, не в ней одной. У Орсера вообще много спортсменов, которых в фигурном катании принято называть возрастными и кто прошел более одной Олимпиады. Ким Ен А — лишь одна из них», — сказала Медведева.

17 июня фигуристка прибыла в Торонто. Туда она решила переехать после разрыва с тренером Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам специалиста, до Олимпийских игр-2018 Медведева просила оставить 15-летнюю Алину Загитову в юниорах еще на год.

В Пхенчхане спортсменка стала обладательницей двух серебряных наград. Золото в женском одиночном катании завоевала Загитова.

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