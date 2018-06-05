18-летняя Медведева рассказала о конце детства и жизни без друзей

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ее детство закончилось в 12-летнем возрасте. Слова спортсменки приводит журнал ELLE.

«Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть», — сказала Медведева. По словам спортсменки, у нее не осталось школьных друзей, потому что она «жила между тренировками».

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«Занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была "хорошисткой". Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте», — рассказала спортсменка.

Медведева — обладательница двух серебряных наград Олимпийских игр 2018 года. В женском одиночном катании она проиграла соотечественнице 15-летней Алине Загитовой. В мае 18-летняя фигуристка отказалась от сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам специалиста, Медведева просила оставить Загитову в юниорах еще на год.

Россиянка переедет в Канаду, где будет работать с Брайаном Орсером. По ее словам, этот выбор был самым трудным в ее жизни.

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