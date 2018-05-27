Медведева рассказала о самом трудном выборе в жизни

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и уехать в Канаду было самым трудным в ее жизни. Ее слова приводит Олимпийский канал.

«Это был мой выбор, самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу светлое и счастливое будущее», — заявила Медведева. По словам спортсменки, она больше ничего не боится и чувствует независимость и свободу на льду.

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Медведева переедет в канадский Торонто, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. Фигуристка 7 мая объявила, что прекращает сотрудничество с Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам тренера, Медведева перестала выходить с ней на связь, а до старта Олимпийских игр в Пхенчхане просила на год оставить Алину Загитову в юниорах.

В результате Загитова выступила на Олимпиаде и завоевала золотую медаль. Двукратная чемпионка мира Медведева стала серебряным призером.

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