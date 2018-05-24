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Загитова превзошла Медведеву

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Евгения Медведева и Алина Загитова

Американское издание ESPN опубликовало рейтинг самых популярных спортсменок за 2018 год.

Три первых места заняли теннисистки Серена Уильямс, Мария Шарапова и Винус Уильямс. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева также попали в рейтинг. 16-летняя Загитова расположилась на 20-м месте, обогнав Медведеву на две позиции.

Рейтинг составлялся группой аналитиков издания и учитывал три основных фактора — частоту поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.

В мае этого года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. По словам наставницы, фигуристка высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Загитову на юниорском уровне еще на один год. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.

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