Назван самый популярный спортсмен мира

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN. Об этом сообщается на сайте портала.

Второе место занял баскетболист Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), третье — футболист «Барселоны» Лионель Месси, четвертое — футболист ПСЖ Неймар, пятое — теннисист Роджер Федерер. Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на 21-й строчке. Она единственная россиянка в первой сотне рейтинга.

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Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в Google, а также доходы спортсменов.

Роналду третий раз подряд возглавил список самых популярных спортсменов мира.

В декабре 2017-го португалец назвал себя лучшим футболистом в истории. По словам спортсмена, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его.

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