Обозначены сроки отъезда Медведевой из России

Жанна Девятова, мать российской фигуристки Евгении Медведевой, заявила, что спортсменка уедет в Канаду не раньше июня. Ее слова передает «Р-Спорт».

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«У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уик-энда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев. Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий», — сказала Девятова.

Медведева переедет в канадский Торонто, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. 7 мая фигуристка объявила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам специалиста, Медведева перестала выходить с ней на связь, а до старта Олимпийских игр в Пхенчхане просила на год оставить Алину Загитову в юниорах.

В результате Загитова выступила на Олимпиаде и завоевала золотую медаль. Двукратная чемпионка мира Медведева стала серебряным призером.

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