Медведева нашла преимущество Канады перед Россией

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades рассказала, в чем разница между Россией и Канадой.

«В первую очередь для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: "Как дела? Как твой день?". Первое время я не понимала: "Почему вы у меня все это спрашиваете?". Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для развития, для тренировок. Здесь гораздо спокойнее. Это хорошо», — сказала Медведева.

Материалы по теме «Свободы у нее не было» Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады

Фигуристка также поделилась впечатлениями от тренировок под руководством нового тренера Брайана Орсера. «Все отличается друг от друга по сравнению с Россией. <...>. Но тренировки с Орсером оставляют позитивное впечатление. Он постоянно просит меня успокоиться», — отметила спортсменка.

Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе в мае 2018-го. После этого фигуристка переехала в Торонто для работы с Орсером. По словам Тутберидзе, до Олимпийских игр-2018 Медведева просила оставить на тот момент 15-летнюю Алину Загитову в юниорах еще на год.

В Пхенчхане спортсменка стала обладательницей двух серебряных наград. Золото в женском одиночном катании завоевала Загитова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!