Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о романе с Медведевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, японец Юдзуру Ханю прокомментировал слухи о романе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Его слова приводит Daily.

«В СМИ пишут очень странные вещи, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — заявил фигурист.

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В зарубежных СМИ появился ряд публикаций, в которых говорилось о романтических отношениях Ханю и Медведевой. Слухи были спровоцированы расставанием россиянки с тренером Этери Тутберидзе. Медведева сообщила, что переезжает в Торонто, где будет работать с Брайаном Орсером, у которого тренируется Ханю. Решение уехать в Канаду Медведева назвала самым трудным в жизни.

Медведева является двухкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. На Играх-2018 фигуристка уступила золото соотечественнице Алине Загитовой.

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