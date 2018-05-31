Фигуристка Евгения Медведева поделилась подробностями отъезда из России. Ее слова приводятся на Олимпийском канале.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью. У меня никогда не было такого: вот это место — мой единственный дом. Мой дом там, где мои близкие люди», — рассказала Медведева.

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По словам фигуристки, она не очень много знает о Торонто. «Мне рассказывали, что это красивый, тихий город. Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни, я смогу сфокусироваться на фигурном катании», — отметила она.

Медведева переедет в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. Фигуристка 7 мая объявила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам тренера, Медведева перестала выходить с ней на связь, а до старта Олимпийских игр в Пхенчхане просила на год оставить Алину Загитову в юниорах.

В результате Загитова выступила на Олимпиаде и завоевала золотую медаль. Двукратная чемпионка мира Медведева стала серебряным призером.

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