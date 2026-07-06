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17:06, 6 июля 2026Моя страна

Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

Студент ЧелГУ Могранов обучил нейросеть определять голоса птиц, обитающих на Южном Урале
Мария Винар

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Студент Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Евгений Могранов разработал приложение для определения птиц по голосу. Об этом сообщает «Российская газета».

Молодой человек работал над своим изобретением под руководством доцента кафедры вычислительной механики и информационных технологий университета Анны Авилович. Во время разработки приложения Могранов собрал базу данных с голосами 16 видов птиц, обитающих на Южном Урале. Записанные аудиофайлы студент преобразовал в мел-спектрограммы, а затем на их базе обучил нейросеть определять пение птиц. Точность распознавания составила 81 процент.

В настоящий момент Могранов готовится расширить базу данных с голосами птиц и усовершенствовать их определение. Как отмечает издание, приложением могут пользоваться не только любители, но и профессиональные орнитологи.

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