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13:48, 10 июня 2026Моя страна

22-летний россиянин впечатлил главу Apple

Разработчик из Екатеринбурга Баранов показал приложение для AirPods Тиму Куку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matt McClain / Reuters

Уроженец Екатеринбурга Антон Баранов впечатлил главу компании Apple Тима Кука. По данным Telegram-канала Mash, 22-летний россиянин презентовал американскому миллиардеру собственную разработку.

Уточняется, что встреча прошла в Калифорнии. На ней студент показал приложение для наушников AirPods, которое следит за осанкой и помогает бороться со словами-паразитами.

Приложение установили уже больше 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний приходится на Екатеринбург, Донецкую Народную Республику и Архангельск.

Ранее сообщалось, что Баранов попал в топ-50 разработчиков американской корпорации Apple. Россиянин стал одним из разработчиков корпорации благодаря победе на престижном конкурсе Swift Student Challenge.

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