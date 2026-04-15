22-летний россиянин попал в топ-50 разработчиков Apple

Житель Екатеринбурга стал разработчиком Apple благодаря приложению для осанки

Житель Екатеринбурга Антон Баранов попал в топ-50 разработчиков американской корпорации Apple. Об этом сообщает Mash.

22-летний россиянин создал приложение для наушников AirPods, которое следит за осанкой владельца с помощью специальных встроенных датчиков. Так, если человек начинает сутулиться, то ему на телефон и в наушники сразу приходят уведомления. Приложение может работать без интернета и на 20 языках.

Кроме того, разработка уроженца Урала также умеет отслеживать слова-паразиты в речи владельца AirPods. Встроенная нейросеть помогает репетировать речь и ставит за нее оценки.

Баранов стал одним из разработчиков Apple благодаря победе на престижном конкурсе Swift Student Challenge. В ближайшее время он презентует свое приложение в Купертино, штат Калифорния, США, на конференции WWDC26.

В мае прошлого года сообщалось, что студенты двух ведущих вузов Новосибирска Кирилл Воинов и Никита Бычков начали работу над универсальным переводчиком для бизнеса и туристов.