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13:45, 22 мая 2025Моя страна

Российские студенты начали работу над уникальным переводчиком

Новосибирские студенты создают синхронный переводчик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elle Aon / Shutterstock / Fotodom

Студенты двух ведущих вузов Новосибирска Кирилл Воинов и Никита Бычков начали работу над универсальным переводчиком для бизнеса и туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Переводчик будет работать на базе искусственного интеллекта, он сможет синхронно переводить с русского языка на английский, китайский и обратно с точностью не ниже 80 процентов. «Продукт позволит общаться с иностранцами без языкового барьера: пользователь будет слышать перевод в наушниках, а его слова будут озвучиваться на другом языке через динамик смартфона», — рассказали в Новосибирском госуниверситете.

Руководитель проекта Воинов отметил, что переводчик будет на шаг выше голосового Google Translate. «Уже достигли 80 процентов точности и продолжаем улучшать программу», — поделился он. Второй разработчик в команде и партнер проекта Бычков представляет факультет автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета.

Планируется запустить два варианта переводчика — для путешественников и для компаний с фокусом на деловой перевод.

Ранее сообщалось, что российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки у женщин и другие онкологические заболевания. Вакцина прошла клинические испытания в 2023 году. Исследования показали, что российская разработка не менее эффективна, чем американский препарат «Гардасил» от компании MSD — первая вакцина от ВПЧ.

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