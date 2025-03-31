Российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от вызывающего рак вируса

Российские ученые зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ

Российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки у женщин и другие онкологические заболевания. Об этом пишет журнал Forbes.

Фармацевтическая компания «Нанолек» зарегистрировала препарат «Цегардекс», предназначенный для профилактики четырех типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18.

Вакцина прошла клинические испытания в 2023 году. Исследования показали, что российская разработка не менее эффективна, чем американский препарат «Гардасил» от компании MSD — первая вакцина от ВПЧ.

С 2024-го ведутся клинические испытания эффективности «Цегардекса» для детей и подростков. По данным источника, российскую вакцину планируют начать применять у несовершеннолетних в 2026 году.

Ранее российские ученые успешно испытали препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который можно применять при лечении рака. Отмечалось, что разработка не имеет аналогов в своем классе.