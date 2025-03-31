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13:03, 31 марта 2025Моя страна

Российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от вызывающего рак вируса

Российские ученые зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки у женщин и другие онкологические заболевания. Об этом пишет журнал Forbes.

Фармацевтическая компания «Нанолек» зарегистрировала препарат «Цегардекс», предназначенный для профилактики четырех типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18.

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Вакцина прошла клинические испытания в 2023 году. Исследования показали, что российская разработка не менее эффективна, чем американский препарат «Гардасил» от компании MSD — первая вакцина от ВПЧ.

С 2024-го ведутся клинические испытания эффективности «Цегардекса» для детей и подростков. По данным источника, российскую вакцину планируют начать применять у несовершеннолетних в 2026 году.

Ранее российские ученые успешно испытали препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который можно применять при лечении рака. Отмечалось, что разработка не имеет аналогов в своем классе.

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