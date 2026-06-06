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11:20, 6 июня 2026Спорт

Вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос» россиянка сменит гражданство

Вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос» россиянка Октябрева сменит гражданство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алиса Октябрева

Алиса Октябрева. Кадр: @Spazio Tennis

Российская теннисистка Алиса Октябрева, вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос»-2026, сменит спортивное гражданство. Об этом Tenisovy Svet рассказал Мирослав Малый, директор чешского клуба «Спарта», который представляет спортсменка.

По словам функционера, летом Октябрева получит гражданство Чехии, в которой проживает с двух лет. «Она начала заниматься в теннисной школе в четыре года, где постепенно развивалась до нынешнего уровня. Поэтому мы всячески поддерживали ее и помогали ей в получении чешского гражданства», — заявил Малый.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отказался считать Октябреву россиянкой. «Она неплохая девчонка, но не наш продукт», — заявил он.

В финале юниорского «Ролан Гаррос» Октябрева встретится с китаянкой Сунь Синьжань. Матч пройдет 6 июня.

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