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18:51, 5 июня 2026Спорт

Тарпищев отказался считать финалистку «Ролан Гаррос» Октябреву россиянкой

Тарпищев заявил, что финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Алиса Октябрева живет в Чехии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roberto Bettacchi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отказался считать финалистку юниорского «Ролан Гаррос» Алису Октябреву россиянкой. Его слова приводит ТАСС.

«Октябрева не наша. Она неплохая девчонка, но не наш продукт», — заявил Тарпищев. Он рассказал, что на самом раннем этапе Россия финансировала спортсменку, однако в 2022 году ее родители переехали в Чехию.

5 июня Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира она обыграла 15-летнюю соперницу из Чехии Яну Ковачкову. Матч завершился в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

В финале Октябрева встретится с китаянкой Сунь Синьжань. Матч пройдет 6 июня.

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