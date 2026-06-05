Тарпищев отказался считать финалистку «Ролан Гаррос» Октябреву россиянкой

Тарпищев заявил, что финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Алиса Октябрева живет в Чехии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отказался считать финалистку юниорского «Ролан Гаррос» Алису Октябреву россиянкой. Его слова приводит ТАСС.

«Октябрева не наша. Она неплохая девчонка, но не наш продукт», — заявил Тарпищев. Он рассказал, что на самом раннем этапе Россия финансировала спортсменку, однако в 2022 году ее родители переехали в Чехию.

5 июня Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира она обыграла 15-летнюю соперницу из Чехии Яну Ковачкову. Матч завершился в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

В финале Октябрева встретится с китаянкой Сунь Синьжань. Матч пройдет 6 июня.