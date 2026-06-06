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11:14, 6 июня 2026Мир

В Кремле назвали всегда желанного гостя

Песков: Лидер КНДР Ким Чен Ын — всегда желанный гость в России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын — всегда желанный гость в России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Общаясь с журналистами, Песков рассказал, что понимания по срокам визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Москву пока нет.

«Он всегда здесь желанный гость», — добавил официальный представитель Кремля.

25 марта глава КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину. В послании северокорейский лидер пообещал российскому коллеге, что «Пхеньян всегда будет с Москвой».

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