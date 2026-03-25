Ким Чен Ын направил телеграмму Путину

Глава КНДР Ким Чен Ын послал телеграмму президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В послании северокорейский лидер пообещал своему российскому коллеге, что «Пхеньян всегда будет с Москвой».
Глава КНДР Ким Чен Ын послал телеграмму президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В послании северокорейский лидер пообещал своему российскому коллеге, что «Пхеньян всегда будет с Москвой».