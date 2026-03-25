01:34, 25 марта 2026Мир

Ким Чен Ын направил письмо Путину

Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что Пхеньян всегда будет с Москвой
Марина Совина
Марина Совина

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за теплые слова и поддержку. Текст письма опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В документе отмечается, что российский лидер первым направил поздравления с переизбранием в качестве председателя государственных дел КНДР. В своем послании Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян всегда будет с Москвой. «Это наш выбор и наша непоколебимая воля», — заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.

В январе Ким Чен Ын назвал дружбу с Владимиром Путиным бесценной. Северокорейский лидер отметил, что гордится бесценными дружескими отношениями с главой РФ.

