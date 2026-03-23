Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 23 марта 2026Мир

Путин дал обещание Ким Чен Ыну

Путин в поздравлении Ким Чен Ыну пообещал продолжить развитие партнерства с КНДР
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей. Текст доступен на сайте Кремля.

«В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном», — говорится в поздравлении.

Российский президент подчеркнул, что переизбрание Ким Чен Ына на должность председателя государственных дел КНДР демонстрирует единодушную общественную поддержку проводимому им курсу.

В январе Ким Чен Ын направил письмо Владимиру Путину. Северокорейский лидер отметил, что гордится бесценными дружескими отношениями с президентом России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok