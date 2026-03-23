Путин дал обещание Ким Чен Ыну

Путин в поздравлении Ким Чен Ыну пообещал продолжить развитие партнерства с КНДР

Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей. Текст доступен на сайте Кремля.

«В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном», — говорится в поздравлении.

Российский президент подчеркнул, что переизбрание Ким Чен Ына на должность председателя государственных дел КНДР демонстрирует единодушную общественную поддержку проводимому им курсу.

В январе Ким Чен Ын направил письмо Владимиру Путину. Северокорейский лидер отметил, что гордится бесценными дружескими отношениями с президентом России.