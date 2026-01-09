Реклама

01:12, 9 января 2026

Ким Чен Ын назвал дружбу с Путиным бесценной

Ким Чен Ын заявил, что гордится бесценными дружескими отношениями с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту РФ Владимиру Путину и назвал дружбу с ним бесценной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил, что гордится бесценными дружескими отношениями с главой РФ.

«Хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими», — написал он.

Ким Чен Ын также рассказал, что намерен «безусловно» поддерживать политику Путина и его решения.

В сентябре прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына.

