10:53, 3 сентября 2025

Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры, которые шли более полутра часов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине завершились, они проходили более полутра часов в государственной резиденции Дяоюйтай. Об этом сообщает ТАСС.

На встречу лидеры отправились на одном автомобиле Aurus («Аурус»), где начали общение. Прибыв на переговоры, главы государств тепло поприветствовали друг друга, подчеркнув, что отношения стран имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

Северокорейский лидер подчеркнул, что Россия всегда может рассчитывать на помощь КНДР, поскольку для Пхеньяна это братский долг. Российский президент, в свою очередь, отметил мужество корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области. Он добавил, что Москва этого никогда не забудет.

После завершения официальных переговоров делегаций Путин и Ким Чен Ын продолжили разговор, но уже в формате тет-а-тет.

