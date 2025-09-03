Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 3 сентября 2025Мир

Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одной машине

Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры в Китае в одном Aurus
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поехали на двухсторонние переговоры в Пекине в одном автомобиле Aurus («Аурус»). Соответствующее видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

«После торжественного приёма по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Владимир Путин и Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын отправились на переговоры», — сказано в сообщении.

Сообщается, что встреча пройдет в китайской государственной резиденции «Дяоюйтай», где российский лидер остановился на время пребывания в Пекине.

Ранее стало известно, что с северокорейским лидером пообщался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Северной Кореи пригласил коллегу посетить страну в любое время

До этого сообщалось, что Ким Чен Ына в его поездке в Китай сопровождает его дочь Ким Чжу Э. Уточняется, что во время трех предыдущих визитов в Китай северокорейского лидера сопровождала его жена Ли Соль Чжу

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын рассказал о братском долге перед Россией

    Скандального главу Минздрава США обвинили в угрозе для «здоровья каждого американца»

    Путин рассказал об участии военных КНДР в освобождении Курской области

    Россиянка решила забеременеть от не вернувшегося с СВО офицера

    Продажи российской марки автомобилей резко упали

    В Калужской области беспилотник ВСУ упал на жилой дом

    Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

    Трампа обвинили в нарушении закона XIX века

    Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одной машине

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости