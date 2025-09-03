Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одной машине

Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры в Китае в одном Aurus

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поехали на двухсторонние переговоры в Пекине в одном автомобиле Aurus («Аурус»). Соответствующее видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

«После торжественного приёма по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Владимир Путин и Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын отправились на переговоры», — сказано в сообщении.

Сообщается, что встреча пройдет в китайской государственной резиденции «Дяоюйтай», где российский лидер остановился на время пребывания в Пекине.

Ранее стало известно, что с северокорейским лидером пообщался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Северной Кореи пригласил коллегу посетить страну в любое время

До этого сообщалось, что Ким Чен Ына в его поездке в Китай сопровождает его дочь Ким Чжу Э. Уточняется, что во время трех предыдущих визитов в Китай северокорейского лидера сопровождала его жена Ли Соль Чжу