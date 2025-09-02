Дочь Ким Чен Ына поехала с ним в Китай

Разведка Южной Кореи: Ким Чен Ына в Китае сопровождает его дочь Ким Чжу Э

Ким Чен Ына в Китае сопровождает его дочь Ким Чжу Э. Об сообщает «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейскую Национальную разведывательную службу (NIS) Южной Кореи.

Уточняется, что во время трех предыдущих визитов в Китай северокорейского лидера сопровождала его жена Ли Соль Чжу, но в этот раз с ним впервые приехала дочь.

«Ее визит в Пекин может быть призван подтвердить ее статус в глазах международного сообщества, хотя есть и скептики, которые считают, что в отсутствие официального заявления из Пхеньяна она просто является символом "будущего поколения"», — отметило агентство.

Ранее Ким Чен Ын прибыл в Пекин на специальном поезде. Он отправился в Китай для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. В ходе этого визита северокорейского лидера сопровождают высокопоставленные кадры партии и члены правительства, среди которых министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.