11:56, 2 сентября 2025Мир

Ким Чен Ын прибыл в Пекин

Рёнхап: Ким Чен Ын на специальном поезде прибыл на вокзал Пекина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: KCNA / Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Пекин на специальном поезде. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов по московскому времени — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении.

Северокорейского лидера сопровождают высокопоставленные кадры партии и правительства, включая министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.

Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Это его одиннадцатый визит за границу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что представители России и КНДР обсудят возможность встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским лидером после приезда последнего в Пекин. «Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи] с учетом графиков», — рассказал представитель Кремля.

