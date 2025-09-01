Ким Чен Ын отправился в Пекин

Рёнхап: Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.

«Ким покинул Пхеньян сегодня днем ​​на поезде и в настоящее время находится в пути», — говорится в материале.

Ожидается, что поезд Ким Чен Ына пересечет северокорейско-китайскую границу ночью и прибудет в Пекин на следующий день. Поездка на поезде из Пхеньяна в Пекин обычно занимает от 20 до 24 часов.

Как отмечает агентство, северокорейский лидер отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Это будет его одиннадцатый визит за границу.

Ранее лидер КНДР провел встречу с родственниками погибших северокорейских военных, участвовавших в специальной военной операции. Уточняется, что он выразил соболезнования по поводу их утраты.