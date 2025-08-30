Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из Северной Кореи

ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с родственниками погибших северокорейских военных, участвовавших в специальной военной операции, и выразил соболезнования по поводу их утраты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также выразил сожаление по поводу того, что погибших северокорейских военных не удалось спасти и вернуть на родину. В завершение встречи он передал членам семей погибших портреты их родственников-военных, завернутые в государственный флаг КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил президенту России Владимиру Путину, что Пхеньян всегда будет поддерживать Москву. Беседа глав государств прошла в «теплой и товарищеской атмосфере». В частности, северокорейский лидер выразил сердечную благодарность за поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия Дня Освобождения Кореи.