Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 13 августа 2025Мир

Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР всегда будет поддерживать Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Пхеньян всегда будет поддерживать Москву. Об этом в ходе телефонного разговора заявил лидер КНДР Ким Чен Ын президенту России Владимиру Путину, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку президента Путина о КНДР и воинах, и еще раз заверил его в том, что республика всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Россией, а также и впредь будет всецело поддерживать решения российского руководства», — отмечается в публикации.

По данным агентства, беседа глав государств прошла в «теплой и товарищеской атмосфере». В частности, северокорейский лидер выразил сердечную благодарность за поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия Дня Освобождения Кореи.

Ранее Кремль сообщил, что Путин и Ким Чен Ын провели телефонный разговор. В ходе беседы президент России поделился с лидером КНДР информацией о предстоящей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоится 15 августа на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    В ЕС обрадовались улучшению отношения со стороны Трампа

    Командир «Азова» уличил Генштаб ВСУ в обмане

    Недетская игра с оружием российских подростков обернулась трагедией

    В США раскрыли детали «Золотого купола» Трампа

    ВСУ приступили к перегруппировке в Сумской области

    На Украине раскрыта коррупционная схема с участием окружения Зеленского

    СК начал проверку после инцидента с засасыванием девочки в бассейне в Москве

    Москвичам рассказали о продолжительности следующей волны тепла

    После перелома пениса от мужчины ушли жена и любовница

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости