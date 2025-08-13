Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР всегда будет поддерживать Россию

Пхеньян всегда будет поддерживать Москву. Об этом в ходе телефонного разговора заявил лидер КНДР Ким Чен Ын президенту России Владимиру Путину, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку президента Путина о КНДР и воинах, и еще раз заверил его в том, что республика всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Россией, а также и впредь будет всецело поддерживать решения российского руководства», — отмечается в публикации.

По данным агентства, беседа глав государств прошла в «теплой и товарищеской атмосфере». В частности, северокорейский лидер выразил сердечную благодарность за поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия Дня Освобождения Кореи.

Ранее Кремль сообщил, что Путин и Ким Чен Ын провели телефонный разговор. В ходе беседы президент России поделился с лидером КНДР информацией о предстоящей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоится 15 августа на Аляске.