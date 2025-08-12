Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 12 августа 2025Мир

Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

Кремль: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил Кремль в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Президент России поделился с корейским лидером информацией в контексте предстоящих переговоров с Дональдом Трампом», — отмечается в публикации.

Кроме того, Путин поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной Дня Освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Северокорейский лидер подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник «общим», так как помнят, какой вклад внесла Красная Армия. Также главы государств условились и дальше поддерживать личные контакты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Дипломаты обсудили подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа, а также подтвердили настрой на успешное проведение переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом объявил место встречи Путина и Трампа

    В Европе задержали организаторов ретритов для иностранцев с наркотиками

    В Белом доме высказались о трехстороннем саммите

    Белый дом рассказал о планах Трампа посетить Россию

    Россиянам назвали способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

    Названа неожиданная особенность Су-34

    «Это ужас». Тысячи мигрантов, вышедших на улицы российского города-миллионника, попали на видео

    Белый дом назвал главную цель встречи Путина и Трампа

    В Раде перспективы Зеленского описали фразой «сидеть на золотом унитазе»

    В Европе предрекли новый ультиматум Трампа Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости