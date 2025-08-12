Мир
19:44, 12 августа 2025Мир

Лавров поговорил с Рубио

МИД России: Состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MOHD RASFAN / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает российский МИД.

«12 августа состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Государственным секретарем США М. Рубио», — сказано в публикации дипведомства.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. В МИД подчеркнули, что Лавров и Рубио подтвердили настрой на успешное проведение переговоров.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

