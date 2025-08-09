Россия
В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Jussi Nukari / Globallookpress.com

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, передает РИА Новости.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — отметил Ушаков.

Ранее встречу в американском штате анонсировал Дональд Трамп. Он пообещал раскрыть детали позднее. До этого политик говорил, что очень скоро встретится с российским лидером, и что место их встречи вскоре будет «очень популярным по многим причинам».

