В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, передает РИА Новости.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — отметил Ушаков.

Ранее встречу в американском штате анонсировал Дональд Трамп. Он пообещал раскрыть детали позднее. До этого политик говорил, что очень скоро встретится с российским лидером, и что место их встречи вскоре будет «очень популярным по многим причинам».