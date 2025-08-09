Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 9 августа 2025Мир

Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске и назвал дату

Трамп: Встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске, об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Встреча между мной как президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска», — заявил глава Белого дома. Он пообещал раскрыть детали позднее.

Трамп ранее рассказал, что очень скоро встретится с российским лидером. Политик отметил, что место их встречи вскоре будет «очень популярным по многим причинам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске и назвал дату

    Трампа пригласили приехать в Россию после встречи с Путиным на Аляске

    Стало известно о планах администрации Байдена выгнать из НХЛ Овечкина и других россиян

    Трамп высказался о шансе достичь мира на Украине

    Депутат Рады рассказал об истерике Зеленского

    В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске

    Германия решила приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    На Земле началась магнитная буря

    В США оценили перспективы мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости