23:27, 8 августа 2025

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным и высказался о месте ее проведения

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что очень скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным, его слова передает C-SPAN.

Он пообещал раскрыть место проведения переговоров позже. Трамп отметил, что оно вскоре будет «очень популярным по многим причинам».

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, отметил, что встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.

