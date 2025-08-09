Мир
Трамп анонсировал встречу с Путиным. Она состоится на Аляске 15 августа

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

Встреча между мной как президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска

Дональд Трамппрезидент США

Незадолго до этого Трамп, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».

Заявление американского лидера подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он пояснил, что Россия и США являются близкими соседями, так что выбор места для встречи глав двух государств является вполне логичным.

На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов

Юрий Ушаковпомощник президента России

Ушаков также высказался и о следующей встрече между Трампом и Путиным — как ожидает Москва, она состоится уже в России. Американскому лидеру передали приглашение.

По заявлению помощника российского президента, в ходе встречи стороны будут обсуждать возможные варианты долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

Трамп об урегулировании конфликта на Украине

Вечером 8 августа президент США выступил перед журналистами и высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта. В частности, он затронул вопрос возможного обмена территориями между Киевом и Москвой. Трамп назвал этот вопрос сложным, однако добавил, что он рассматривается. «Часть [территорий] вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — сказал он.

Позиции США, России и Украины по урегулированию конфликта

В США верят в то, что конфликт на Украине можно решить. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард поделилась, что сохраняет «осторожный оптимизм» касательно этого вопроса, потому что Трамп дал понять, что осознает, насколько сложно это решить.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выступил с утверждением, что Москва верит в мирное завершение конфликта.

Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Зеленский же считает, что переговоры с Россией несут в себе некоторые угрозы, и не все иностранные партнеры это понимают. В своем вечернем обращении 8 августа он рассказал, что сейчас продолжается работа с партнерами, чтобы «выработать общую позицию ради надежного мира для Украины». В том же обращении он анонсировал новые антироссийские санкции.

