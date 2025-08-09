Трамп высказался о возможном обмене территориями между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп назвал сложным вопрос обмена территориями между Украиной и Россией. При этом американский лидер убежден, что такой обмен был бы выгоден и Москве, и Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — сказал Трамп.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться «позже или завтра».

Ранее Трамп заявил, что вскоре у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.