Трамп высказался о возможностях Зеленского для урегулирования на Украине

Трамп: Зеленский получает все для продвижения урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп высказался, что может сделать украинский лидер Владимир Зеленский для урегулирования конфликта с Россией. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

Трамп подчеркнул, что Зеленский получает все для продвижения урегулирования на Украине.

«Он [Зеленский] начал работу, чтобы получить необходимое. не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп назвал Зеленскому условие для урегулирования на Украине. По его мнению, украинский лидер должен быть готов «подписать что-то» для решения кризиса.