Трамп назвал Зеленскому условие для урегулирования на Украине

Трамп: Зеленский должен быть готов подписать что-то для урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно сделать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для урегулирования конфликта. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

Трамп подчеркнул, что Зеленский должен быть готов «подписать что-то» для урегулирования конфликта. Он также добавил, что украинский президент «получает необходимое», чтобы переговоры с Россией продвинулись.

Ранее Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.