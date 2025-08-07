Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России

Трамп заявил, что ведутся серьезные переговоры об урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

«Мы приближаемся к этому, но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры», — сказал американский лидер.

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп примет решение о рестрикциях против Москвы в течение 24-36 часов. Он уточнил, что многое будет зависеть от результатов переговоров.

14 июля глава США пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил срок своего ультиматума до 10-12 дней.