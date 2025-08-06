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23:56, 6 августа 2025Мир

В Госдепе озвучили сроки принятия Трампом решения о санкциях против России

Рубио: Трамп примет решение о новых санкциях против России в ближайшие 36 часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет решение о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в разговоре с Fox News.

Он уточнил, что решение насчет рестрикций будет принято в течение 24-36 часов. «Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — добавил Рубио.

Ранее Рубио сообщил о намерении Трампа провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они могут состояться в ближайшие два дня, но звонок еще не запланирован.

По данным The New York Times, после этого Трамп хочет провести встречу с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров.

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