В Госдепе озвучили сроки принятия Трампом решения о санкциях против России

Рубио: Трамп примет решение о новых санкциях против России в ближайшие 36 часов

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет решение о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в разговоре с Fox News.

Он уточнил, что решение насчет рестрикций будет принято в течение 24-36 часов. «Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — добавил Рубио.

Ранее Рубио сообщил о намерении Трампа провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они могут состояться в ближайшие два дня, но звонок еще не запланирован.

По данным The New York Times, после этого Трамп хочет провести встречу с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров.