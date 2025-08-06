Рубио рассказал о готовящемся разговоре Трампа с Путиным

Рубио: Трамп может провести разговор с Путиным в ближайшие два дня

Президент США Дональд Трамп в ближайшие пару дней может провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. О готовящихся переговорах двух лидеров рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox Business.

Он, однако, отметил, что звонок еще не запланирован. Глава Госдепа добавил, что до личной встречи двух лидеров должно многое произойти.

«Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы. Теперь мы лучше понимаем условия, при которых Россия могла бы прекратить войну», — сообщил Рубио.

Ранее в Белом доме оценили возможность встречи Трампа и Путина. Утверждается, что она вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимостью провести предварительные переговоры.

