Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 6 августа 2025Мир

Рубио рассказал о готовящемся разговоре Трампа с Путиным

Рубио: Трамп может провести разговор с Путиным в ближайшие два дня
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ближайшие пару дней может провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. О готовящихся переговорах двух лидеров рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox Business.

Он, однако, отметил, что звонок еще не запланирован. Глава Госдепа добавил, что до личной встречи двух лидеров должно многое произойти.

«Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы. Теперь мы лучше понимаем условия, при которых Россия могла бы прекратить войну», — сообщил Рубио.

Ранее в Белом доме оценили возможность встречи Трампа и Путина. Утверждается, что она вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимостью провести предварительные переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о желании Путина встретиться с Трампом

    Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о встрече Путина и Уиткоффа

    Знаменитый адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле

    Рубио назвал условие встречи Путина и Трампа

    В США сообщили о решении Трампа ввести санкции против Москвы

    Огромный сель в российском регионе на высоте 3200 метров сняли на видео

    Рубио высказался об условиях России для завершения конфликта на Украине

    На украинском рынке нашли снаряды в холодильнике

    Российская теннисистка высказалась о разнице в призовых у мужчин и женщин

    Известный препарат снизил риск преждевременной смерти и деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости