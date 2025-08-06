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23:20, 6 августа 2025Мир

В Белом доме оценили возможность встречи Трампа и Путина

CNN: Встреча Трампа и Путина вряд ли сможет состояться на следующей неделе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Illustration / Reuters

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы России Владимира Путина вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимостью провести предварительные переговоры. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп хотел бы встретиться с российским коллегой «уже на следующей неделе». По словам осведомленных источников, после этого Трамп намерен провести встречу с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров. Издание отмечает, что пока неизвестно, поддерживают ли украинский и российский президенты идею Трампа.

Телеканал Fox News, тем временем, сообщил, что Путин заявил спецпосланнику главы Белого дома Стиву Уиткоффу о желании встретиться с Трампом. После того как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту.

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