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22:53, 6 августа 2025Мир

В США узнали о желании Путина встретиться с Трампом

Fox News: Путин сообщил Уиткоффу о желании встретиться с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил спецпосланнику главы Белого дома Стиву Уиткоффу о своем желании встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал Fox News.

После того, как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту. Трамп уточнил, что встреча сможет состояться уже на следующей неделе, если это поможет остановить конфликт на Украине.

В Кремле пока не подтверждали планы о подготовке встречи лидеров двух стран.

Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле ранее 6 августа. Их беседа прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.

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