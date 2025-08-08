Мир
23:41, 8 августа 2025Мир

Трамп заявил о заинтересованности Путина и Зеленского в достижении мира на Украине

Трамп: Путин и Зеленский заинтересованы в достижении мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что и российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в достижении мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал американский политик, Европа хочет мирного урегулирования. «Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, считаю, хочет видеть мир. И Зеленский хочет видеть мир сейчас», — подчеркнул он.

Ранее Трамп отказался оценивать сроки заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

