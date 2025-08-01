«Вернут. Это наше». Путин порассуждал об СВО и условиях завершения конфликта на Украине. Главные заявления президента

Путин: Озвученные в 2024 году условия по завершению СВО остались прежними

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Там же он снова порассуждал о спецоперации (СВО) и условиях завершения конфликта на Украине.

По его словам, переговоры России и Украины всегда востребованы и важны. Он в целом положительно оценил недавно состоявшиеся переговоры Москвы и Киева, но добавил, что для решения вопросов с помощью дипломатии надо обязательно разговаривать.

Если же Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва «готова подождать», продолжил он.

Путин отметил, что для урегулирования конфликта необходимо вести «обстоятельные разговоры». Он подчеркнул, что делать это важно не на публике, а «спокойно, в тиши переговорного процесса».

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

Основной целью России в конфликте, по мнению президента, является искоренение причин кризиса на Украине. Также важно обеспечение безопасности страны.

Мы их [цели России] сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел России. Там все ясно Владимир Путин президент России

Ранее российский лидер указывал, что свобождение Донбасса является приоритетной целью России в СВО. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных задач.

Для нас главное — достичь целей. Предпочтительно, естественно, мирные переговоры Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков подчеркивал, что были попытки до конца опираться на политико-дипломатические инструменты в достижении целей Москвы, однако после того, как они все исчерпались, начались боевые действия. Сейчас же Путин добавил, что Россия выступает за долгосрочный мир на Украине, и у него не должно быть никаких временных ограничений.

Путин описал СВО словами «возвращаем свое»

Тем временем президент России заявил о наступлении армии по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил мужество и героизм участников СВО.

В целом же, заявил президент, Россия в ходе СВО на Украине не захватывает территории, а возвращает свое. Такое пояснение он дал, когда в ходе совместной пресс-конференции лидер Белоруссии охарактеризовал российскую тактику словами «отгрызут, захватят и пойдут дальше».

Путин поправил Лукашенко, сказав в ответ так: «Вернут. Это — наше».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Путин высказался о занятии российскими войсками Часова Яра

Президент России подчеркнул, что информация об освобождении Часова Яра полностью соответствует действительности. «ВС РФ его освободили еще несколько дней назад», — сказал российский лидер. Путин добавил, что власти Украины не очень осведомлены о ситуации на поле боя, если опровергают эти сведения.

Часов Яр, находящийся в ДНР, перешел под контроль Российской армии «раньше, а не вчера». При этом Минобороны подтвердило эти данные только в четверг, 31 июля. Армия России всего за неделю установила контроль над семью населенными пунктами, в числе над Бойковкой, Бельгийкой и Новоукраинкой в ДНР.

Российский публицист Захар Прилепин, говоря о Часовом Яре, сказал, что он был взят под контроль российскими войсками благодаря «тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов». Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, заявил, что операция по взятию города является серьезным достижением и победой для России.