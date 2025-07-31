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14:41, 31 июля 2025Россия

«Столько ребят погибло, тысячи трагедий». В России рассказали, какой ценой был взят Часов Яр

Захар Прилепин: Часов Яр взяли ценой тысяч подвигов и несчетных тонн снарядов
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны России

Город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) взят Вооруженными силами (ВС) России благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов, подчеркнул писатель и публицист, офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин. Он отметил, что бои за город шли «месяцы, месяцы и месяцы».

За этой строчкой — тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий. За этой строчкой несчетные тонны израсходованных боеприпасов, стаи смертельных дронов во все небо

Захар Прилепинписатель и публицист

«Что сказать-то? Ура? Наконец-то? Русские идут? Свершилось? Что? Спасибо. Спасибо навсегда», — заключил публицист.

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Россия взяла город под контроль 31 июля

Утром 31 июля Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Часов Яр. Это осуществила «Южная» группировка войск.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, взявших город под контроль. Он подчеркнул, что военнослужащие мужественно противостоят украинским войскам, а также продвигаются вперед.

Кадр: Минобороны России

Взятие Часова Яра назвали серьезной победой России

Политолог Дмитрий Солонников объяснил, что название города широко известно за пределами линии боевого соприкосновения, это будет иметь серьезный отклик в обществе.

«Это действительно гордо звучит и будет иметь серьезный отклик и среди тех, кто воюет, и среди тех, кто следит за нашими ребятами, которые продвигаются вперед», — пояснил эксперт.

По его мнению, операция по взятию города является серьезным достижением и победой для России. Солонников отметил, что Москва дальше может использовать факт продвижения армии в качестве дипломатического хода.

Кадр: Минобороны России

В свою очередь, военный эксперт Виталий Киселев заявил, что российские войска пробили себе важный маршрут, когда взяли под контроль город.

«Ввиду того, что с правой стороны с северной стороны остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском», — пояснил он.

Таким образом ВС России смогут обхватить эти города, что даст возможность для дальнейшего развития боевых действий.

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