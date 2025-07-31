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13:35, 31 июля 2025Россия

В России рассказали о перспективах после взятия Часова Яра

Военный эксперт Киселев: Россия пробила важный маршрут взятием Часова Яра
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска пробили себе важный маршрут, когда взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Маршрут, который наши ребята пробили, очень важен для наших войск. Ввиду того, что с правой стороны с северной стороны остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском», — пояснил он.

Таким образом Вооруженные силы России смогут обхватить эти города, что даст возможность для дальнейшего развития боевых действий. Эксперт также отметил, что задача по взятию населенного пункта была не легкая. Украинские войска держались в городе почти до последнего дня. Помимо того, боевые действия также осложняли ландшафт и перепады высот.

О взятии города под контроль России 31 июля сообщило Минобороны. Затем российский писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что Часов Яр был взят российскими войсками под контроль благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

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